I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma, nell’ambito dell’operazione nazionale “Estate Tranquilla 2025” disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e finalizzata, tra l’altro, alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie nei posti di ristoro autostradali e lungo le grandi vie di comunicazione, hanno recentemente svolto un’ispezione igienico-sanitaria presso un’area di servizio autostradale situata in provincia di Modena.

L’attività ispettiva ha fatto emergere carenze igienico-sanitarie: il locale adibito a cucina presentava esfoliazioni di intonaco in prossimità della zona destinata alla preparazione degli alimenti, mentre nel deposito delle materie prime sono state rilevate polvere vetusta e formazioni di ragnatele.

Al legale responsabile dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa, per la quale sarà comminata una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di assicurare ai cittadini e ai viaggiatori condizioni igienico-sanitarie adeguate e il pieno rispetto delle normative di settore.