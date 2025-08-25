La Giunta regionale ha approvato, con delibera n. 1165 del 14 luglio 2025, i criteri e i requisiti per l’assegnazione dei contributi destinati all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026.
A partire dal 4 settembre 2025 e fino alle ore 18 del 24 ottobre 2025, sarà possibile presentare domanda esclusivamente online, accedendo al portale https://scuola.er-go.it , utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS.
Possono accedere al contributo gli studenti nati a partire dal 1° gennaio 2001, iscritti alle scuole superiori di primo e secondo grado (per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 non c’è limite di età); residenti in Emilia-Romagna, anche se frequentano scuole in regioni limitrofe, purché rientrino quotidianamente nella propria residenza; in possesso di un ISEE 2025 valido, rientrante in una delle seguenti fasce: fascia 1 (ISEE da 0 a 10.632,94 euro), fascia 2 (ISEE da 10.632,95 a 15.748,78 euro).
Per assistenza nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi ai CAF convenzionati con ER.GO, il cui elenco è disponibile al link https://scuola.er-go.it/caf_convenzionati.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito regionale dedicato al diritto allo studio (https://scuola.regione.emilia-romagna.it)