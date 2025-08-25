<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

“A nome mio personale, della Direzione generale e di tutti i professionisti dell’Azienda USL di Modena desidero esprimere a Silvio Di Tella le nostre congratulazioni per la nomina a Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – dichiara Mattia Altini, DG di Azienda USL di Modena -. È un incarico più che meritato che gli consentirà di mettere ancora più a frutto le sue competenze proseguendo nell’obiettivo, che ci accomuna, di migliorare la sanità modenese. Il suo lavoro come Direttore del Presidio ospedaliero è stato caratterizzato da capacità organizzativa, dedizione e costante attenzione alla qualità dell’assistenza, contribuendo in modo significativo alla crescita e al consolidamento dei nostri servizi, all’armonizzazione dei percorsi tra ospedali e territorio e allo sviluppo delle nuove reti cliniche provinciali. Nel solco di questo impegno, il suo nuovo ruolo consentirà di accrescere ulteriormente l’integrazione tra le tre aziende sanitarie modenesi, a beneficio dei nostri cittadini, anche attraverso il rinforzo delle buone relazioni tra i professionisti, un valore che il dottor Di Tella ha sempre cercato di portare nel proprio lavoro.

Lo ringraziamo per l’impegno profuso in questi anni e gli rivolgiamo i migliori auguri per questo importante incarico, certi che saprà affrontarlo con la stessa professionalità e passione che lo hanno sempre contraddistinto. Un sentito in bocca al lupo e ancora complimenti da parte di tutta la nostra comunità professionale, a lui e, contestualmente, al dottor Ziglio che si appresta a ricoprire un nuovo incarico”.

“Desidero ringraziare il Dr. Di Tella, direttore sanitario dell’ospedale dal 2019 – interviene il Dr. Stefano Reggiani, Direttore Generale dell’Ospedale di Sassuolo SpA -. Abbiamo affrontato insieme il complesso periodo della pandemia e anche il percorso di pubblicizzazione della società, due momenti cruciali e particolarmente importanti. Il suo è stato un contributo di grande valore e vogliamo fargli i nostri migliori auguri per questa nuova sfida umana e professionale. Siamo davvero orgogliosi che sia stato identificato da una Azienda prestigiosa come quella Ospedaliero-Universitaria di Modena per proseguire il suo percorso nell’ambito di una grande eccellenza della nostra sanità regionale. Il Dr. Di Tella si è distinto per la capacità di mettersi a servizio dei professionisti e per essere sempre stato figura di riferimento per medici, infermieri e per tutto il personale della Direzione sanitaria”.

Nei prossimi giorni si procederà a definire gli incarichi dirigenziali in sostituzione del dr Di Tella.