<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Il Sassuolo Calcio ufficializza oggi l’arrivo di Nemanja Matić, centrocampista serbo classe 1988, noto per il suo carisma, la leadership e una carriera di livello internazionale. Il contratto sottoscritto prevede un anno con opzione per il secondo, confermando l’intenzione del club di puntare su un giocatore capace di dare peso e qualità al centrocampo neroverde.

Matić (nonostante l’età) rappresenta un rinforzo di primissimo piano. La sua esperienza, come sottolineato anche da Fabio Grosso, sarà un punto di riferimento per la squadra: “Con la sua esperienza ci darà una mano”, ha dichiarato l’ex campione del mondo, evidenziando l’impatto che il serbo potrà avere sul gruppo.

La carriera di Matić parla da sé: oltre 700 partite tra club e nazionale, cinque campionati esteri (Serbia, Portogallo, Francia, Inghilterra, Olanda) e una stagione italiana alla Roma nel 2022, conclusa con 50 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Tra i trofei conquistati spiccano tre Premier League, una FA Cup e una Coppa di Lega con il Chelsea, oltre a una Coppa di Lega portoghese con il Benfica. Con la nazionale serba ha collezionato 48 presenze e ha partecipato al Mondiale 2018, mentre in Champions League vanta 64 apparizioni.

Il percorso di Matić lo ha visto protagonista in club di primo livello: dall’inizio alla Stella Rossa e al Partizan, passando per il Chelsea, il Benfica, il Manchester United, fino alla Roma e alle esperienze francesi con Rennes e Lione. Soprannominato “The Wolf”, il centrocampista porta con sé non solo tecnica e forza fisica, ma anche una mentalità vincente che potrà rivelarsi preziosa per un Sassuolo intenzionato a consolidarsi in Serie A.

Con questo ingaggio, il Sassuolo piazza senza dubbio un colpo rilevante nella sua storia recente, arricchendo il centrocampo con un giocatore che ha conosciuto il calcio ai massimi livelli e che, sul campo, potrebbe fare la differenza in termini di equilibrio e leadership. Matić non è solo un rinforzo tattico: è un simbolo di ambizione e maturità che il club neroverde vuole trasformare in valore aggiunto per la stagione.