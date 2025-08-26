<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Dal mattino progressivo aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale, con cielo nuvoloso su tutta la regione. Possibili deboli piogge e locali rovesci sui rilievi e sul settore occidentale nel corso della giornata.

Temperature in lieve aumento, con minime notturne attorno a 19/20 gradi nelle zone interne e stazionarie con 18/21 gradi lungo la costa; massime giornaliere tra 27 e 30 gradi. Venti deboli di direzione variabile al mattino, tendenti a divenire sud-orientali dal pomeriggio, con rinforzi sulla fascia costiera. Sui rilievi la ventilazione diverrà meridionale, in intensificazione lungo i crinali tra sera e notte. Mare poco mosso, in aumento dalla sera.

(Arpae)