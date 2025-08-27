<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Ripartono domani giovedì 28 agosto dalle 17 alle 18 dalla casa di quartiere Lunetta Gamberini, e proseguiranno anche nei mesi di settembre e ottobre, gli appuntamenti legati alla campagna “Non mi convinci mica”, promossa in collaborazione con la Prefettura. Gli incontri formativi per prevenire il fenomeno delle truffe, tenuti dal personale della Polizia Locale, sono rivolti in particolare alla popolazione over 65, vittima di scippo, rapina, estorsione, furto e truffa e hanno l’obiettivo di dare strumenti per riconoscere le situazioni di potenziale pericolo e le misure da mettere in atto per difendersi.

I prossimi appuntamenti in calendario, saranno preceduti da contatti in strada da parte degli agenti della Polizia Locale che, o con l’ausilio di una Stazione Mobile oppure con il mezzo di servizio, intercetteranno principalmente le persone anziane avvisando dei futuri incontri formativi e raccontando dei pericoli in cui ci si potrebbe imbattere soprattutto in relazione alle truffe.

Prossimi appuntamenti

Giovedì 28 agosto dalle 17 alle 18 alla casa di quartiere Lunetta Gamberini via degli Orti 60

Mercoledì 3 settembre dalle 18 alle 19 al centro polifunzionale "Il Pallone" via del Pallone 8

Venerdì 5 settembre dalle 10 alle 11 alla casa di quartiere Stella via Lodovico Savioli 3

Lunedì 22 settembre dalle 17 alle 18 alla casa di quartiere Pescarola via Zanardi 228

Giovedì 25 settembre dalle 17 alle 18 alla casa di quartiere Fondo Comini via Fioravanti 68

Martedì 7 ottobre dalle 15.30 alle 16.30 alla casa di quartiere Lunetta Gamberini via degli Orti 60

Giovedì 9 ottobre dalle 16 alle 17 alla casa di quartiere Montanari via di Saliceto 3/21