Già da questa sera (ore 22.00 di mercoledì 27 agosto) inizieranno i trattamenti disinfestanti, previsti dalla Regione, per un sospetto caso di arbovirosi (malattie trasmesse dalle zanzare) verificatosi a Vignola, nella zona del Portello.

La segnalazione è arrivata al Comune dall’Ausl: si tratta per il momento solo di un caso sospetto e non ancora accertato, ma nell’attesa di ulteriori verifiche, come prescritto dalla legge, gli uffici comunali hanno attivato le azioni previste in questi casi: ovvero trattamenti adulticidi effettuati alle prime luci dell’alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi; trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private; e contestuale ripetizione del trattamento larvicida nei tombini pubblici.

L’area interessata dall’intervento di disinfestazione è quella compresa in un raggio di 100 metri dal punto dove si è manifestato il caso di sospetto contagio, che comprende:

VIA N. TAVONI – dal civico n. 1 al civico 15 (ambo i lati) comprese le aree verdi pubbliche

VIA PORTELLO – dalla rotatoria all’incrocio con Via Cantelli (ambo i lati)

VIA PORTELLO – dalla rotatoria al parcheggio della Piscina (ambo i lati) comprese le aree verdi della Piscina comunale

VIA CANTELLI – per intero

TUTTE LE AREE che si attestano sulla Rotatoria Via N. Tavoni/ Viale V. Veneto/ Via Libertà/ Via Portello

I trattamenti verranno eseguiti dalle ore 22.00 di mercoledì 27 agosto, di giovedì 28 e venerdì 29 luglio, nelle aree private. All’alba, invece, nei giorni 28, 29, 30 agosto verranno eseguiti quelli nelle aree pubbliche.

Si raccomanda a chi abita nelle zone interessate di chiudere le finestre anche durante le ore notturne. Dalle ore 22.00 di mercoledì 27 agosto alle ore 13.00 del 30 agosto vige il divieto di accesso alle aree verdi pubbliche interessate dal trattamento.

Le precauzioni da adottare: durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; non azionare i condizionatori per le 8 ore successive all’intervento; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico.

Infine, una volta eseguiti i trattamenti, si raccomanda di: rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso; procedere, con uso di guanti, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

