Una rappresentanza di Lapam Confartigianato ha accompagnato una delegazione dell’amministrazione comunale di Formigine, presieduta dalla Sindaca Elisa Parenti, in visita a diverse imprese associate Lapam Confartigianato che operano e producono benessere economico e sociale nel territorio formiginese. Un momento per rafforzare il valore dei corpi intermedi e per mantenere saldo il dialogo tra l’associazione e l’amministrazione comunale, a sostegno delle micro, piccole e medie imprese locali che compongono il tessuto locale.

Un’occasione che ha permesso alle realtà associate Lapam Confartigianato di esporre direttamente alla Sindaca le necessità del mondo imprenditoriale, le criticità e le possibili soluzioni per uno sviluppo strategico. Le due delegazioni hanno fatto tappa presso Italforni, Cavani, Mec Control, Tecnos, Traimec e Boxtosi, realtà differenti tra loro accomunate però da un forte legame con il territorio. Nei prossimi mesi si continueranno a organizzare visite ad altre aziende formiginesi.

Dopo una prima parte conoscitiva di presentazione delle varie attività, non è mancato il dialogo diretto tra impresa, associazione e amministrazione comunale per analizzare la situazione economica e sociale del contesto attuale nel comune formiginese.

«Momenti di confronto fondamentali – afferma Alberto Filippini, responsabile della sede Lapam Confartigianato di Formigine –. Incontri come questi sono necessari per far emergere le esigenze reali delle imprese e tradurle in politiche concrete. Mettere in contatto diretto amministratori e imprenditori permette di superare le distanze e costruire un terreno comune per lo sviluppo. Come associazione svolgiamo un ruolo insostituibile nel mettere in contatto mondo amministrativo e mondo imprenditoriale, ed è per questo che continueremo a promuovere questi momenti di incontro e confronto diretto».

«Questi incontri – conclude la Sindaca di Formigine Elisa Parenti – sono occasioni preziose per ascoltare da vicino le imprese, che rappresentano il fulcro per lo sviluppo del nostro territorio. Il dialogo diretto con gli imprenditori ci permette di cogliere con maggiore immediatezza i loro suggerimenti e di lavorare insieme per creare condizioni favorevoli alla crescita economica e sociale. Come amministrazione vogliamo continuare a sostenere chi con il proprio impegno contribuisce quotidianamente a generare lavoro, innovazione e benessere per Formigine».