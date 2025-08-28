<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sarà il rush finale della Coppa Rally di Zona 6, il 32° Rally Alto Appennino Bolognese, il celebre RAAB, che dopo una pausa di sei stagioni tornerà il 13 e 14 settembre, sempre con sede a Castiglione dei Pepoli. La gara è nel vivo della sua fase preliminare, quella delle iscrizioni, periodo che andrà ad allungarsi fino a venerdì 5 settembre.

Gara iconica che ha scritto molte pagine di grande storia rallistica, ha l’organizzazione demandata alla MaremmaCorse 2.0, sul forte stimolo del tessuto sportivo locale, con in prima fila Simone Brusori, Cesare Cacciari e Gilberto Simonetti, con fulcro della competizione Castiglione dei Pepoli, la cui Amministrazione Comunale ha risposto con grande entusiasmo a questo importante ritorno rallistico e dove avranno luogo partenza e arrivo. Importante il sostegno di imprese e operatori turistici del territorio, che hanno risposto in maniera positiva a contribuire alla rinascita della manifestazione, un fare rete che guarda lontano.

E’ dunque un ritorno importante, quello di questa gara nel panorama nazionale, subito inserita nel contesto delle validità per la Coppa Rally di 6^ Zona, di cui questa 32^ edizione sarà l’ultimo impegno di stagione. Tutto questo è stato reso possibile grazie all’impegno dell’Automobile Club Bologna che, con passione e grande attenzione, è parte integrante dell’organizzazione conferendo anche un significativo sostegno economico. Il fermento intorno alla gara è assai forte, gli animi sono già “caldi”: si parla già di oltre 20 equipaggi locali che saranno al via e questo è un dato molto importante, che va ad aggiungersi all’attesa per il gran finale della Coppa di zona.

Comanda la classifica assoluta il reggiano di Carpineti Gianluca Tosi (Skoda), vincitore sia all’Appennino Reggiano che a Salsomaggiore, che arriverà in provincia di Bologna con la voglia del “tris” di allori, vincere il titolo per poi giocarsi la finale di Messina in autunno. Dietro a lui un conterraneo, reggiano anche lui, Antonio Rusce, uno dei migliori “privati” del Campionato Italiano, ultimo vincitore della gara nel 2019. Con la Skoda Fabia, è a soli due punti dal vertice ed è atteso anche lui ad una prova di forza, sia per scalzare Tosi dal primo posto che per tenere a bada l’argento vivo del giovane Christian Tiramani, Skoda anche per lui, terzo a dieci punti. Da capire poi chi vorrà essere della partita, si vocifera di qualche ritorno importante e di certo si attende al via anche l’idolo locale Simone Brusori, che di certo con la sua prestazione sulle strade amiche andrà a rimescolare le carte che la classifica.

Competizione dal passato glorioso, che dal 1976 ha visto correre “nomi” illustri del rallismo nazionale, come Magnani, Pasutti, Betti, Leoni, Alessandrini, fino ad arrivare ai giorni più recenti con Bandieri, Fontana, Sossella e molti altri. Questa edizione del ritorno ha dunque tutte le carte in regola per tornare a riscrivere la propria storia, una delle più appassionanti delle corse su strada italiane.

Oltre alle vetture “moderne” saranno previste sia le auto storiche che le “auto classiche”, secondo la nuova normativa internazionale che guarda alle vetture prodotte dal 1991 al 2000.

Il disegno di gara va certamente a rispecchiare la tradizione, con dieci prove speciali: due da ripetere tre volte, una da ripetere due volte più una “super prova speciale”. In totale la distanza competitiva è di 64,370 chilometri sui 237,150 dell’intero tracciato.

Da giovedì 11 settembre si entrerà nel vivo dell’evento, con la distribuzione dei documenti agli equipaggi, al Municipio di Castiglione dei Pepoli.

Venerdì 12 settembre si proseguirà con la distribuzione dei documenti e con la prima sessione di verifiche amministrative che si svolgeranno ancora al Municipio di Castiglione dei Pepoli. In contemporanea, e per tutto il giorno, avranno luogo le ricognizioni del percorso nel pieno rispetto del Codice della Strada e sotto controllo di ufficiali di gara e Forze dell’Ordine.

Sabato 13 settembre di nuovo verifiche amministrative e verifiche tecniche, queste ultime previste in Piazza della Libertà a Castiglione dei Pepoli, con orari definiti. In contemporanea di svolgerà lo “shakedown” (il test con le vetture da gara) in località “Sparvo” e si passerà poi, al tardo pomeriggio, alla partenza, dalle ore 18:01, coincidente con l’uscita dal Parco di Assistenza di Roncobilaccio. Seguirà la “super prova speciale” di circa 1,5 Km che arriverà fino alle porte di Castiglione dei Pepoli, dopodiché i concorrenti chiuderanno la giornata con l’ingresso nel riordinamento notturno.

L’indomani le restanti sfide ed arrivo finale, sempre in Piazza Libertà a Castiglione dei Pepoli, dalle 17,45.