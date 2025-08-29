<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

A partire da lunedì 1 settembre riaprono con i consueti orari i Punti “Digitale facile” (comune.re.it/digitalefacile) pensati per accompagnare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati. Fa eccezione il centro sociale Carrozzone, dove le attività ripartiranno dal 15 settembre.

Tra le novità, l’attivazione in via sperimentale dalla metà di settembre di due punti di contatto Digitale facile presso gli uffici Anagrafe di via Toschi e di piazza Casotti. In alcune mattine della settimana, gli operatori degli sportelli saranno a disposizione dei cittadini per dare informazioni ai cittadini sul servizio Digitale facile e sulle possibilità di accesso ai servizi digitali pubblici e privati”.

Di seguito, il dettaglio degli orari di apertura dei diversi punti:

· Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro- via Emilia San Pietro 44/C – venerdì e sabato ore 9-14.

· La Polveriera -piazzale Oscar Romero 1/O – martedì e venerdì ore 9-14.

· Auser Volontariato Centro Comunale – via Compagnoni 13 – martedì e venerdì ore 8-13.

· Centro sociale Gattaglio – via del Gattaglio 30 – martedì ore 8-13.

· Centro sociale Tricolore – via Agosti 6 – venerdì ore 14-19.

· Centro sociale Carrozzone – via Alfredo Gallinari 1 – martedì ore 14-19; riapre dal 15 settembre.

· Centro sociale Orologio – via Massenet 19 – giovedì ore 14-19; chiuso dal 4 al 31 agosto.

· Casa di Quartiere Sergio Stranieri – via Don Luigi Sturzo 1 – lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 10-12.30; chiuso dal 4 al 24 agosto.

· Spazio Bismantova13 – via Bismantova 13 – mercoledì ore 8-13, venerdì ore 13.30-18.30; chiuso dal 4 al 31 agosto.

· Arci RE – viale Ramazzini 72 mercoledì ore 9-14; chiuso dal 4 al 24 agosto.

· Circolo Arci Fenulli – via Fenulli 7 – lunedì ore 8.30-13.30; chiuso dal 4 al 24 agosto.

· Biblioteca Santa Croce – via Adua 57 – martedì 15-18; mercoledì mattina 10-12,30 e pomeriggio 16-19; venerdì mattina 9- 12; sabato ore 9-12; chiuso dal 4 al 24 agosto.

· Ufficio Relazioni con il Pubblico – via Farini 2/1 – martedì, mercoledì e giovedì ore 8.30-13; chiuso dall’11 al 17 agosto.

COS’È – “Digitale facile” è il progetto promosso dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro, Impact Hub Reggio Emilia alcuni centri sociali cittadini e altri enti del Terzo Settore nell’ambito del progetto regionale Digitale Facile Emilia-Romagna finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per alfabetizzare i cittadini all’uso delle nuove tecnologie facilitandoli nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali pubblici e privati.

Nei punti Digitale facile vengono erogati diversi servizi a carattere formativo e informativo, erogati agli Sportelli, grazie alla presenza di operativi Facilitatori digitali con competenze avanzate, tra cui:

· formazione/assistenza personalizzata individuale (cosiddetta facilitazione), erogata generalmente su prenotazione o a sportello, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati;

· formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona,

attraverso l’accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc, promuovendo percorsi personalizzati;

· formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni ed esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione.

Fra le competenze trasmesse, a titolo di esempio: richiesta online di cittadinanza, richiesta o aggiornamento online permesso di soggiorno, utilizzo e operazioni sul portale/App dell’Agenzia delle Entrate, utilizzo e operazioni su portale/App Inps, iscrizione dei figli agli istituti scolastici, risoluzione di problemi online per utenze, risoluzione di problemi digitali (mail, cloud, account, altro), elementi base di utilizzo delle piattaforme social, attivazione e manutenzione account Spid, autenticazione tramite Spid, utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico (referti, ricette, deleghe), App Io, accesso e basi App MyInps, pagamenti Pa, autenticazione tramite Ce.

COME ACCEDERE – É possibile accedere ai Punti Digitale Facile solo su appuntamento.

L’appuntamento può essere fissato telefonando al Punto Digitale Facile di via Farini 2/1 al numero 0522 585553 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; online sul sito https://affluences.com/digitale-facile-reggio-nellemilia; tramite la app mobile Affluences, oppure contattando il call center regionale 800141147.