<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

La Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino italiano sorpreso a rubare un’importante quantità di farmaci, un glucometro e un computer all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Orsola.

Nello specifico, gli Agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti a seguito della segnalazione di una guardia giurata, la quale ha riferito che un’infermiera gli aveva segnalato che negli spogliatoi del Pronto Soccorso c’erano tre armadietti scardinati e rovistati.

Per questo, la guardia giurata si è recata nei suddetti locali per effettuare un controllo, dove ha notato un soggetto italiano allontanarsi celermente verso l’uscita dell’ospedale con indosso uno zaino. L’addetto alla sicurezza ha intercettato e fermato l’uomo in attesa dell’arrivo degli Agenti.

All’arrivo degli operatori il reo, che ha ammesso di aver commesso il furto, è stato perquisito: nel suo zaino, sono stati trovati 15 farmaci diversi, un computer dal valore di 300 euro, di proprietà dell’Ospedale, e un glucometro dal valore di 700 euro. Tra i farmaci rubati ci sono: Tachipirina, Trittico, Lyrica, Tavor, Lidocaina, Cloridrato, Valium e Rivotril. Sono stati controllati anche un frigorifero contenente farmaci e varie stanze nel reparto che sono state trovate a soqquadro, il cui ammanco è in corso di valutazione.

L’uomo, classe 1989, senza fissa dimora e pluripregiudicato con numerosi reati contro il patrimonio, è stato arrestato per il reato di furto aggravato. In mattinata odierna è previsto il rito direttissimo.