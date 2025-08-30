<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nel pomeriggio del 29 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza un cittadino nigeriano di 38 anni, regolarmente residente in Italia, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Durante un servizio di controllo nell’area del Novi Sad, i militari hanno notato l‘uomo muoversi in bicicletta con atteggiamento sospetto nelle vie adiacenti al parco.

Alla vista della pattuglia, il 38enne ha tentato la fuga, ma è stato fermato su viale Storchi. Nel corso dell’identificazione, l’individuo ha opposto resistenza attiva, scalciando e spingendo ripetutamente gli agenti. A seguito della perquisizione personale, sono stati rinvenuti 6 grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere nella bocca e 715 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Dopo l’udienza per direttissima, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.