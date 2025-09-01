<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Domenica 7 settembre 2025, dalle 08:30 alle 12:30, si svolgerà a Sassuolo la tappa finale di “Sentieri Comuni”, con ritrovo nella corte del Castello di Montegibbio (Via Cà del Chierico).

Il percorso – Itinerario ad anello di circa 6,5 km, con un dislivello di 260 m.

Di media difficoltà, sarà perfetto per una camminata all’aria aperta senza grosse complicazioni tecniche.

Suggerimenti pratici – Indossare scarpe da trekking o calzature comode con suola antiscivolo e portare con sé un po’ d’acqua.

Festival e atmosfera – Si tratta della chiusura del percorso di Sentieri Comuni 2025, progetto giunto ormai alla terza edizione e organizzato dalla Proloco Sassuolo insieme a numerose associazioni dei territori modenese e reggiano.

Il format propone camminate non competitive, brevi trekking (6–10 km, max 3 ore), gratuiti, accompagnati e con ristoro finale.

Questa tappa, dunque, è l’ultimo appuntamento di un itinerario iniziato a maggio a Casalgrande e passato per altri 9 comuni della zona.