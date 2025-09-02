<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Proseguono le ricerche di Stefano Zambelli, classe 1966, residente a Dinazzano di Casalgrande, allontanatosi dalla sua abitazione verosimilmente nella serata del 26 di agosto.

Un importante dispiegamento di forze, dai Vigili del Fuoco, con unità cinofile, sommozzatori, droni e (ieri) l’elicottero, unitamente ai carabinieri, agli agenti della Polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia e a tanti volontari della Protezione civile si sono ritrovati presso il punto di coordinamento delle ricerche allestito nel parcheggio della palestra di via Santa Rizza a Casalgrande e da lì sono partiti per perlustrare il territorio di Casalgrande e non solo.

Nella giornata di ieri è stata battuta la zona che costeggia il Secchia, partendo dall’abitazione del signor Zambelli per poi allargare il raggio al Parco e alle varie piste ciclabili. Linee di ricerca che sono proseguite anche questa mattina, con l’utilizzo di droni.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno anche perlustrato il bacino irriguo della Bonifica presente nella zona di Villalunga così come i vari canali presenti nelle zone adiacenti.

Numerose sono state le segnalazioni giunte dal momento in cui è stato diramato l’appello a poter fornire indicazioni utili per il ritrovamento del cittadino casalgrandese.

Un’unità dei vigili del fuoco, seguendo alcune di queste giunte nella primissima mattina di oggi, si sono recati a Ciano d’Enza dove, il signor Zambelli pareva essere stato visto nella tarda mattinata di ieri. Sono al vaglio alcune videocamere di sorveglianza degli esercizi commerciali del paese.

Stefano Zambelli è alto 1.70 circa per circa 60 chili, con capelli lunghi castano scuro e occhi castani e barba.

“Voglio ringraziare sentitamente, da parte dell’intera Amministrazione, tutte forze che si stanno adoperando in modo continuativo e senza lesinare mezzi ed energie nelle ricerche di Stefano Zambelli. Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e i tantissimi volontari dell’Anc, Vos, Campanone e Alpini – Sottolinea il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi -. Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti gli Assessori, i Consiglieri comunali ed i membri dei Consigli di frazione che da ieri pomeriggio stanno aiutando in tutti i modi con l’obiettivo di ritrovare Stefano sano e salvo. Infine, grazie anche ai tantissimi cittadini, non solo casalgrandesi, che attraverso i social e con il passaparola hanno condiviso l’appello che abbiamo lanciato nella giornata di ieri dopo la riunione in Prefettura”.

“Se mi è concesso un brevissimo appello a Stefano, voglio semplicemente dirgli di darci un segnale che sta bene. Rispettiamo totalmente il suo desiderio di stare da solo in un momento particolare della sua vita, ma sarebbe importante per la sua famiglia, molto provata in queste ore, e per tutti noi, ricevere un segnale da parte sua che è tutto ok”, conclude il Primo cittadino.

Ricordiamo che chiunque fosse in possesso di elementi utili per poter aiutare nelle ricerche, deve contattare il 112.