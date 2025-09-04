<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Un grande imitatore sbarcherà ad Albinea lunedì 8 settembre, in occasione della Fiera della Fola. Si tratta di Antonio Mezzancella che si esibirà in un grande show in piazza Cavicchioni alle ore 21, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Conduttore poliedrico, imitatore camaleontico, cantante e musicista, Mezzancella porterà in un unico show musica e allegria per il divertimento di un pubblico di tutte le età. Il suo talento gli ha permesso di essere protagonista di centinaia di eventi, fra spettacoli di piazza e convention aziendali. Nel suo spettacolo svela i retroscena di Tale e Quale Show, facendo cantare tutto il pubblico che ha l’impressione di partecipare contemporaneamente al concerto di più di 50 cantanti, ma fa anche divertire doppiando live scene iconiche di film che hanno fatto la storia della commedia italiana.

Mezzancella è nato a Perugia nel 1980. La sua carriera artistica è decollata nel 2004, quando ha vinto il Festival di Castrocaro Terme come “volto nuovo”. Da allora, ha accumulato una vasta esperienza televisiva e radiofonica, spaziando da Mediaset alla Rai e dalle radio nazionali alle emittenti locali.

Sempre lunedì 8 settembre, ad Albinea arriveranno le auto d’epoca grazie all’iniziativa “Ruote Storiche” organizzata dal Camer. Alle ore 18.30 i veicoli arriveranno in via Caduti per la Libertà e vi sosteranno in esposizione fino alle ore 22.30. A ogni proprietario di auto sarà consegnato un buono pasto da 18€ che potrà essere utilizzato al ristorante gestito dalla locale Pro Loco al parco Lavezza.

L’iniziativa rientra nel cartellone della Fiera della Fola che prevede, attorno alle ore 22.30, fuochi artificiali accompagnati da ciambella e vino offerti dal Comune.

Le auto storiche partecipanti dovranno restare esposte almeno fino alla conclusione dello spettacolo pirotecnico a chiusura della festa.

Si richiede di confermare la partecipazione scrivendo e/o telefonando. Per informazioni: 347 9413626 Leonardo