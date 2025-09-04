<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Un emozionante viaggio in musica dedicato a Ezio Bosso. La quinta edizione del Buxus Consort Festival si prepara ad approdare a Gualtieri con un suggestivo percorso di avvicinamento che, dal 5 al 7 settembre, porterà la musica di Bosso sulle acque del fiume Po, anche quelle che bagnano la città di Guastalla dove, a Lido Po, farà tappa domenica 7 settembre alle ore 18.00 per il suo quarto concerto a bordo della Motonave Padus.

La serie di appuntamenti, dal titolo “Io non ho paura”, vede protagonista il Quartetto Ipazia in un itinerario che rende omaggio al Maestro e alla sua profonda connessione con il territorio.

Il Buxus Consort Festival, nato dalla volontà di celebrare la musica di Bosso nel luogo che lui stesso ha amato e dove ha lasciato un’eredità indelebile, propone un’esperienza unica che unisce arte, natura e memoria. Il nome del festival stesso richiama il “Buxusconsort”, una delle prime formazioni del Maestro, sottolineando l’idea di un percorso collettivo e condiviso.

Il Quartetto Ipazia, formato da giovani talenti del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, di cui Bosso fu allievo, eseguirà una suite tratta dal “Quartetto n. 2, Io non ho paura”. Il programma affianca a questi brani le composizioni di Webern, Schubert e Beethoven, autori particolarmente cari al Maestro Bosso.

Il viaggio musicale si snoda lungo il Grande Fiume con quattro tappe, per poi culminare in un concerto finale a Gualtieri:

Venerdì 5 settembre, ore 19:00 – Casalmaggiore (Lido Po)

– Casalmaggiore (Lido Po) Sabato 6 settembre, ore 11:00 – Sorbolo Mezzani (Lido Po)

– Sorbolo Mezzani (Lido Po) Domenica 7 settembre, ore 11:00 – Boretto (Lido Po)

– Boretto (Lido Po) Domenica 7 settembre, ore 18:00 – Guastalla (Lido Po)

– Guastalla (Lido Po) Domenica 7 settembre, ore 21:00 – Gualtieri (Teatro Sociale)

I posti per i concerti in navigazione sono limitati, data l’esclusività dell’esperienza.

L’iniziativa è curata da Territori Culturali APS, in collaborazione con l’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri e il Comune di Gualtieri, e si inserisce nel ricco programma della quinta edizione del festival, che dall’11 al 14 settembre animerà Gualtieri con concerti ed eventi speciali.

Per informazioni e biglietti:

È possibile acquistare i biglietti e consultare il programma completo sul sito ufficiale del Buxus Consort Festival all’indirizzo www.buxusconsortfestival.it e, in particolare,

https://www.buxusconsortfestival.it/evento/io-non-ho-paura-quartetto-ipazia-verso-il-festival/

I biglietti sono disponibili anche sulla piattaforma Vivaticket a questo link diretto: https://www.vivaticket.com/it/ticket/io-non-ho-paura/276443.