Domani, venerdì 5 settembre, si conclude con una bella festa al Parco Pineta di Casina, l’estate dell’associazione Effetto Notte e dei progetti legati a Pi(a)neta Young e Pineta Camp, che in questi mesi hanno animato lo spazio verde nel centro di Casina insieme alle proposte culturali dell’Associazione di promozione sociale. Un’estate di grande successo che merita di essere festeggiata con un evento che promette di essere coinvolgente e divertente per tutta la famiglia. A partire dalle 3 del pomeriggio inizieranno le attività per bambini, laboratori e giochi nello spazio coperto dell’ex bocciodromo e nel bosco. Poi dalle 19 verranno premiati i ragazzi che hanno completato il percorso di volontariato con Effetto Notte: si tratta di giovani che in giugno avevano concluso l’anno scolastico delle medie o il primo anno delle scuole superiori, tra i 12 e i 15 anni, che si sono iscritti a uno dei percorsi di volontariato che l’associazione ha realizzato nel corso dell’estate.

Percorsi che riguardavano la gestione del bar – chiosco in pineta, servizio molto apprezzato dai ragazzi, e ovviamente portata avanti sotto la supervisione dei responsabili. Inoltre attività varie di manutenzione della pineta, la partecipazione ai centri di socialità insieme a persone della terza età al giovedì pomeriggio e l’aiuto agli educatori durante il campo estivo per i più piccoli. I progetti hanno visto una partecipazione davvero consistente: sono stati 46 i percorsi di volontariato completati positivamente in termini di presenza e di impegno da parte di 39 ragazze e ragazzi, che saranno premiati domani sera. Si è trattato di una importante novità nel progetto Pi(a)neta Young di quest’anno, che ha dunque visto i giovani non solo in veste di fruitori dell’attività, ma anche come organizzatori e protagonisti in prima persona dell’estate di Effetto Notte. Alle premiazioni parteciperanno il vicesindaco e assessore alle politiche giovanili del Comune di Casina, Ilaria Cilloni, e il consigliere delegato Stefano Gatti. Al termine della giornata, dalle 20, domani sarà possibile anche partecipare a una pizzata nella struttura dell’ex bocciodromo: è ancora possibile iscriversi tramite il link tinyurl.com/cenapineta. A seguire musica con il Dj set con Dj Mascherina. Tutti sono invitati a partecipare alla serata, bambini, giovani e adulti (quota di partecipazione alla pizzata: 10 euro adulti, 6 euro ragazzi under 16). Per informazioni tel. 349 4433017, info@effettonotte.it.