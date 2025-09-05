<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Grande serata di divertimento martedì 9 a Castel San Pietro Terme per l’edizione della Festa del Borgo, uno degli appuntamenti più attesi del Settembre Castellano, organizzato in collaborazione con Club Carrera, commercianti e pubblici esercizi. Protagonisti saranno come sempre i team della Carrera, ognuno con il proprio stand, che incontreranno il pubblico in attesa delle gare di domenica 14.

La festa prenderà il via alle ore 18 nelle vie Mazzini e Cavour vestite a festa. Dalle prime ore della sera, il Borgo della città si trasformerà in un grande spazio pedonale animato da punti ristoro, musica dal vivo e negozi aperti oltre l’orario solito, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza immersiva, tra gusto, suoni e socialità.

Durante la serata, in tutta l’area della manifestazione, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta fra i vari punti di ristoro, si potrà ballare con tanta musica e live band, e passeggiare fra i negozi aperti e i gadget shop dei team della Carrera, con articoli, ricordi e merchandising dedicato alle squadre in gara. L’occasione perfetta per i fan della Carrera di avvicinarsi ancora di più ai protagonisti della competizione. L’accesso alla festa è libero e gratuito.

Per consentire l’allestimento e lo svolgimento della festa in sicurezza, martedì 9 a partire dalle ore 13,30 e fino all’una di notte sarà vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie Mazzini, Cavour, Curiel e dei Mille.

Anche quest’anno inoltre l’Amministrazione comunale dispone il divieto di vendita e uso di bottiglie di vetro per il consumo di bevande all’esterno dei locali e agli stand nel corso di questa manifestazione.

Nell’ambito della Festa del Borgo, dalle ore 19, nella zona all’incrocio fra via Mazzini e via Curiel, prenderà il via la quarta edizione di “Rock in Borgo”, in cui si esibiranno gruppi e DJ in una fusione esplosiva di brani originali e cover dei più grandi classici rock di tutti i tempi.

Si parte alle 19:00 con il DJ Set rock alternative by Ricky Scardia, per poi proseguire alle 19:30 con il live degli HiraetH e alle 20:15 con i Sweet Insanity. Alle 21:00 entra in scena Antonio Casanova, seguito alle 21:15 dal live dei The Incredible Borgo Band, e nuovamente da Antonio Casanova alle 21:45. Alle 22:00 è il turno dei Mugshot con Ivano Zanotti, poi alle 23:00 si esibiscono i Bloodraulics. Alle 23:30 spazio alla jam session, fino alla chisura a mezzanotte (24:00) con il DJ set Rock by DJ Molesto.

Si può anche seguire l’evento live su Radio Emmerreci (media Radio Castellana).

L’evento è reso possibile grazie al supporto delle imprese locali e con il patrocinio di Comune di Castel San Pietro Terme, Pro Loco e Club Carrera.

Info e aggiornamenti sugli eventi del Settembre Castellano 2025:

Comune di Castel San Pietro Terme www.comune.castelsanpietroterme.bo.it

Pro Loco tel. 051 6951379 – www.prolococastelsanpietroterme.it