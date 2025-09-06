<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Ha ‘spento’ trenta candeline la comunità residenziale diurna il Ponte di San Felice sul Panaro che accoglie persone con disagio psichico ed è gestita dalla società cooperativa sociale Gulliver di Modena nell’ambito dei servizi residenziali per la salute mentale dell’ Azienda USL.

Venerdì 5 settembre il compleanno è stato festeggiato con un grande evento nella sede di via Ferrino a cui hanno partecipato i pazienti assieme alle loro famiglie, tanti cittadini, i sindaci di Mirandola e San Felice sul Panaro Letizia Budri e Michele Goldoni, il presidente dell’Unione dei Comuni Area Nord Marco Poletti, i professionisti sanitari del Dipartimento di salute mentale dell’Azienda USL assieme alla Direttrice del Distretto sanitario di Mirandola Anna Maria Ferraresi, la direttrice generale della cooperativa Gulliver Marta Puviani.

L’evento è iniziato alle 16.30 con un momento di confronto e riflessione su questi trent’anni di attività e sulle prospettive future, è seguito un rinfresco e un djset e intrattenimento con i musicisti di Radio Rulli Frulli.

La comunità ospita 11 persone nel centro residenziale (aperto 365 giorni all’anno) e quattro persone nel centro diurno, aperto da lunedì a sabato. Le attività sono gestite da un team multidisciplinare composto da psicologi, infermieri, educatori, terapisti, operatori