Ricorre domani il 47° anniversario della morte dell’Appuntato di Pubblica Sicurezza Osvaldo Cantore, Vittima del Dovere.
Nella mattinata odierna, il Questore Pennella lo ha ricordato con una cerimonia svoltasi presso il cimitero di Carpi, alla presenza dei familiari, delle Autorità cittadine e di una rappresentanza dell’A.N.P.S. di Modena.
Osvaldo Cantore, nato a Grottaglie (TA) il 14 settembre 1923, morì il 7 settembre 1978 a causa delle ferite riportate nel corso di una sparatoria in Piazza Garibaldi a Carpi. Cantore aveva notato due criminali uscire da un’oreficeria e cercò di bloccarli, ma venne colpito alle spalle da un terzo complice, rimasto nascosto all’esterno.
In via Guido Mazzali, nei pressi della storica ex sede del Commissariato di P.S. di Carpi, sorge un’area verde intitolata alla sua memoria, dove all’interno si trova uno spazio giochi recintato.