Si è svolta oggi, sabato 6 settembre, presso il polo Scolastico di via Nievo, la prima edizione della “Festa dello Sport”: una giornata intera in cui oltre 50 realtà del territorio erano presenti per promuovere i sani stili di vita sportivi e contrastare il drop out, tema centrale dell’evento. Numerosissime le famiglie e i ragazzi in una giornata di festa che ha fatto conoscere e provare tante discipline insieme alle associazioni e alle società sportive sassolesi, totalmente ad ingresso gratuito.

In chiusura “Quattro chiacchiere col Sassuolo” – Incontro con ospiti del mondo calcistico: presente Alessandro Terzi, Direttore Sviluppo Area Calcio Femminile del Sassuolo Calcio.

Nel corso del pomeriggio le interviste della nostra radio a numerosi esponenti delle varie società e associazioni presenti, riascoltabili su questa pagina