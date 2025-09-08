<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Nell’ambito della Fiera della Tradizione, il Comune di Casalgrande inaugura la mostra fotografica “Congo. In cammino verso le marce della Pace” di Elisabetta Bertoldi, promossa dall’associazione di volontariato Elio’s Onlus in collaborazione con la Biblioteca comunale Sognalibro.

L’esposizione, visitabile gratuitamente a partire da lunedì 8 settembre presso la Sala Espositiva ‘Gino Strada’, costituisce un importante momento di riflessione sui temi della pace e della solidarietà internazionale. L’iniziativa rientra nel programma di appuntamenti che anticipano la terza edizione della Camminata intercomunale Passi di Pace, in programma sabato 18 ottobre 2025, che attraverserà per 30 chilometri i territori di Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

Venerdì 12 Settembre alle 18 si terrà la presentazione ufficiale dell’esposizione, alla presenza delle autorità, e dei rappresentanti di Elio’s Onlus. Sempre in Sala Espositiva.

Chi è Elio’s Onlus

L’associazione di volontariato Elio’s Onlus, fondata nel 2010 da due medici ortopedici reggiani, opera a Goma (Repubblica Democratica del Congo) in collaborazione con la Caritas e l’Ospedale Charité Maternelle. Le attività principali includono missioni chirurgiche, ristrutturazioni ospedaliere, sostegno a ragazze madri e disoccupati, oltre a programmi di formazione specialistica per i medici locali, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia sanitaria e garantire continuità di cure sul territorio.

«Siamo estremamente felici e orgogliosi di poter ospitare all’interno del ricco programma della Fiera della Tradizione anche questa mostra. L’esposizione rappresenta un importante prologo all’iniziativa Passi di Pace, la camminata rivolta a cittadini, scuole e famiglie. È un momento collettivo che intende stimolare pensieri e progetti diffusi, promuovere attività concrete di approfondimento e responsabilizzazione collettiva, sostanziando il concetto di sostenibilità come paradigma per comprendere il legame tra giustizia sociale, ambientale ed ecologica», sottolinea l’Assessore Marco Cassinadri.

Informazioni pratiche

La mostra “Congo. In cammino verso le marce della Pace” è visitabile gratuitamente su appuntamento durante gli orari di apertura della Biblioteca Sognalibro di Casalgrande (dal martedì al venerdì ore 9.00-13.00 e 15.00-18.30; sabato ore 9.00-13.00).

Prenotazioni via e-mail: biblioteca@comune.casalgrande.re.it