Sabato 6 settembre 2025 il Parco Casatorre si è animato con la “Festa dello Sport”, uno degli appuntamenti più attesi del Settembre Castellano, che ha richiamato centinaia di bambini, ragazzi e famiglie.

Dalle 16 alle 20, grazie all’impegno delle associazioni sportive locali, il pubblico ha potuto assistere a dimostrazioni, cimentarsi in prove libere e scoprire da vicino tante discipline diverse. Un pomeriggio di allegria, movimento e socialità, che ha confermato ancora una volta la forza dello sport come strumento di benessere, inclusione e aggregazione.

Grande entusiasmo anche per l’iniziativa della raccolta timbri, che ha incentivato i più piccoli – e non solo – a provare più attività, ricevendo in cambio un gadget ricordo presso l’Info Point in zona Bocciodromo.

Sul campo si sono alternati sport con la palla, arti marziali e danza, discipline all’aria aperta e su ruote, fino a specialità come tiro con l’arco, tessuti aerei, golf, autopodismo e Carrera, offrendo davvero a tutti la possibilità di trovare il proprio spazio e magari scoprire una nuova passione.

All’evento hanno partecipato, oltre alle numerose società sportive, anche la Croce Rossa Italiana e l’Ausl di Imola, che hanno arricchito la giornata con attività informative e momenti di sensibilizzazione. Presente inoltre il banchetto della Race for the Cure, che ha raccolto iscrizioni a sostegno della manifestazione dedicata alla lotta contro i tumori al seno.

Un sentito ringraziamento va alle ASD coinvolte, alla Pro Loco e a tutte le associazioni che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione.

«Siamo molto soddisfatti per il grande successo della Festa dello Sport – commenta il Consigliere comunale con delega allo sport Andrea Dall’Olio – È stata una bellissima giornata di comunità e partecipazione, che ha permesso a tanti giovani e famiglie di avvicinarsi allo sport, conoscere nuove discipline e apprezzare le realtà del nostro territorio. Un risultato che conferma l’importanza di iniziative come questa, capaci di unire divertimento, inclusione e promozione del benessere».

La Festa dello Sport 2025 ha confermato il suo ruolo di appuntamento irrinunciabile per la comunità castellana, capace di valorizzare le realtà sportive del territorio e di avvicinare grandi e piccoli al piacere dell’attività fisica.