<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Nell’ambito della tradizionale ‘fiera di Casalgrande’, giovedì 11 settembre il cantautore Graziano Romani – nativo proprio di Casalgrande – si esibirà in concerto, quello della tournèe dedicata al suo nuovo e apprezzato disco ‘Looking Ahead’, 19° album in studio della sua corposa discografia.

Romani – spesso definito dalla critica come ‘una delle più belle voci del rock in Italia’- sarà accompagnato dalla sua Band di straordinari musicisti, alcuni dei quali (Max Marmiroli e Franco Borghi) erano già con lui nella formazione dei ‘Rocking Chairs’, lo storico gruppo fondato proprio da Graziano Romani nel 1981. Lo spettacolo – tutto cantato in inglese – è emozionante e trascinante, caratterizzato da un verace sound rock-soul con suggestioni anche folk e blues. Una scaletta coinvolgente, tra canzoni nuove, qualche brano dei Rocking Chairs, ed anche qualche ‘interpretazione’ di classici di grandi artisti come Bruce Springsteen, Bob Dylan, Tom Waits, Creedence Clearwater Revival.

Il concerto inizierà alle ore 21, ingresso gratuito.