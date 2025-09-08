<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Dopo il successo di pubblico registrato con la serata dedicata ai bianchi, Sorsi d’Autunno torna domani, mercoledì 10 settembre, nei Giardini della Rocca dei Boiardo con Calici in Rocca | I Rossi, appuntamento che celebra i vini rossi delle colline scandianesi. Gli ultimi biglietti sono in vendita su Vivaticket.

A partire dalle ore 20, i partecipanti potranno degustare le etichette di Cantina Bertolani Alfredo, Cantina Fantesini, Cantina di Aljano, Casali Viticultori, Emilia Wine, Cantina Puianello e Azienda Agricola Reggiana, con la partecipazione speciale di Francesca Mara.

Nella suggestiva “torre mai costruita” della Rocca, i sommelier dell’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino (Onav) guideranno degustazioni dedicate, raccontando aromi, caratteristiche e curiosità dei vini in assaggio.

Come da tradizione, la serata sarà arricchita da street food nel vallo della Rocca, dalle proposte gastronomiche dei locali della piazza e dalla musica dal vivo dell’Itaca Quintet, con un repertorio che spazia tra jazz, blues, swing e bossa nova.

Il biglietto d’ingresso, al costo di 12 euro, comprende cinque degustazioni, il bicchiere e la sacchetta portabicchiere. I biglietti sono disponibili esclusivamente su Vivaticket.