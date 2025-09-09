<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di

Gianpiero Calzolari, ha deliberato la nomina dell’Architetto Elena Leti quale Consigliere della

Società, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

La nomina è avvenuta per cooptazione, ai sensi dell’articolo 21.15 dello Statuto Sociale e

dell’articolo 2386 del Codice Civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Contestualmente, Elena Leti entra a far parte del Comitato per le Operazioni con Parti

Correlate e del Comitato Remunerazione, che risultano ora composti da: Celso Luigi De Scrilli (Presidente), Teresa Lopilato ed Elena Leti.

Elena Leti, architetto, laureata a Firenze con Master in Gestione dei beni confiscati alle mafie e corso in Project Management, è iscritta all’Ordine degli Architetti di Bologna e agli albi dei Periti Penali e CTU del Tribunale. Attualmente è Consigliere di Amministrazione

dell’Autostazione di Bologna, Presidente della Commissione per la Qualità Architettonica e il

Paesaggio di Casalecchio di Reno e Consigliere del Consiglio di Disciplina dell’Ordine. Ha fatto parte del CdA dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna dal 2022 al 2025. Con studio a Bologna dal 2002, svolge attività di progettazione architettonica e consulenza tecnica per il Tribunale in ambito civile e penale.

La nuova nomina segue le dimissioni, per sopraggiunte esigenze personali, dell’Avvocata Cathy La Torre, eletta dall’Assemblea degli Azionisti del 10 febbraio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato che la Consigliera Leti possiede i requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e meglio specificati nei “Criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli Amministratori Indipendenti”, adottati dalla Società il 15 febbraio 2024 in conformità all’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM.

La Consigliera resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Per quanto a conoscenza della Società, non detiene azioni BolognaFiere.