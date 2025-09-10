<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino marocchino, classe 1997, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il personale della IV Sezione Contrasto Crimine Diffuso della Squadra Mobile, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori nei quartieri Bolognina e Navile, ha notato un giovane che, dopo aver preso della sostanza stupefacente occultata nei pressi di una panchina sita nel giardino “Nilde Iotti”, si incamminava verso il parcheggio di via Don Bedetti.

Una volta raggiunto il parcheggio, il marocchino effettuava uno scambio con un soggetto a bordo di un’auto, e al termine faceva ritorno alla panchina del giardino Iotti.

Gli Agenti in borghese hanno subito fermato il giovane che è stato trovato in possesso di 265 euro in contanti, un mazzo di chiavi ed un telefono cellulare.

Sotto la panchina, invece, gli operatori hanno rinvenuto un involucro contenente 10 dosi di cocaina, pari a 12 grammi, attaccato tramite alcune calamite alla parte in ferro della panchina; si trattava di dosi uguali a quelle cedute in precedenza all’acquirente.

I poliziotti hanno esteso la perquisizione al domicilio poco distante del ragazzo, dove hanno rinvenuto all’interno di un trolley sito nell’armadio n. 5 panetti di Hashish pari a 465 grammi, altre n. 13 dosi di cocaina dal peso di 109 grammi e 4660 euro, oltre, al materiale per il confezionamento: cellophane, bilancini di precisione, forbici ed accendini.

Il marocchino, incensurato, è stato tratto in arresto e tradotto presso la locale Questura in attesa della convalida e del rito direttissimo previsto per le ore 10 della giornata odierna.