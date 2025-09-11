<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Castel San Pietro Terme si prepara a vivere una domenica straordinaria, all’insegna dello sport, della festa e delle eccellenze del territorio. Domenica 14 settembre 2025 torna infatti l’attesissima Carrera autopodistica, manifestazione unica simbolo dell’identità castellana, affiancata dalla storica Festa Castellana della Braciola, recentemente premiata al Senato come Sagra di qualità.

La giornata si aprirà fin dal mattino con la sfilata dei team della Carrera e dei gruppi di tifosi, anticipata quest’anno alle ore 9:00, il momento più ironico e colorato che da sempre dà ufficialmente il via ai festeggiamenti cittadini.

Alle ore 12:00, su Viale Terme, si correrà la Coppa Terme – Trofeo Giuseppe Raggi. Nel pomeriggio, il Centro Storico ospiterà la Carrera Rosa alle ore 17:30, seguita dalla Carrera autopodistica – Trofeo Maurizio Ragazzi, che si disputerà in due corse distinte: alle ore 18:00 il 1° turno dalla 13ª alla 20ª posizione della griglia e alle ore 18:30 il 2° turno dalla 1ª alla 12ª posizione della griglia.

Al termine delle gare le premiazioni ufficiali si svolgeranno in Piazza XX Settembre, alla presenza delle autorità della Regione Emilia-Romagna e dei rappresentanti del Con.Ami, che affiancheranno l’Amministrazione comunale nel celebrare i protagonisti della giornata.

Novita’ assoluta, sempre in Piazza XX Settembre, dalle ore 19:30 alle 00:30, per questa edizione 2025: l’After Race – Carrera Party, con un DJ set in rotazione ogni mezz’ora, a cura di alcuni dei più noti DJ locali. A partire dalle ore 20:00 si alterneranno in consolle Dj castellani:

Matteo Negrini, Martin DJ, Housetty DJ, Lollo Conti DJ, Cita DJ, Cerve & Regaz, Rocchi & Lupidi e Davide Casacci, per una serata di musica e divertimento nel cuore della città.

Occhi al cielo alle ore 23:30, per il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio al Parco Lungo Sillaro, saluto simbolico a una domenica ricca di emozioni.

Durante tutta la giornata, la città ospiterà anche la Sagra Castellana della Braciola, occasione unica per riscoprire le tipicità gastronomiche locali premiate a livello nazionale. Sarà possibile gustare piatti della tradizione presso ristoranti, trattorie e la Locanda Slow, la locanda della città, che accoglierà cittadini e visitatori con i sapori autentici del territorio.

Per chi non potrà essere presente a vedere le gare di persona, ma non voglia perdersi nemmeno una edizione della Carrera, sarà comunque possibile assistere online: le gare saranno infatti trasmesse in diretta sulla pagina Facebook del Club Carrera.

In caso di maltempo, invece, è previsto il recupero delle gare domenica 21 settembre 2025.

Per ulteriori aggiornamenti, si invita a consultare i canali ufficiali del Comune di Castel San Pietro Terme e la pagina FB di Carrera Autopodistica.