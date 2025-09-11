<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Quattro nuove aziende sono entrate a far parte della community della Carta metropolitana della logistica etica. Sono Elleci Service Srl, azienda che si occupa di autotrasporto, logistica e magazzinaggio, movimentazione e spedizioniere, operativa sul territorio metropolitano bolognese con una ventina di lavoratori; Logistica Granterre Srl, azienda operativa nei settori logistica e magazzinaggio, che nel territorio metropolitano bolognese occupa 255 addetti; FelsineoVeg Srl Società Benefit, impresa produttrice di prodotti vegetali e che occupa 3 lavoratori nell’area metropolitana; Unilog Group Spa, azienda attiva nel settore dell’autotrasporto e che occupa 98 dipendenti.

Le nuove entrate sono state ratificate dal Comitato metropolitano per la logistica etica, nella riunione dello scorso 9 settembre. All’incontro, presieduto da Stefano Mazzetti, Capo di Gabinetto della Città metropolitana di Bologna e delegato del Sindaco al Lavoro, hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni firmatarie della Carta, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e i rappresentanti di Interporto e dell’Aeroporto di Bologna.

“Le adesioni delle imprese alla Carta metropolitana della logistica etica stanno aumentando, questo conferma che l’idea era giusta e manda un segnale positivo, da parte di tutti, sul valore etico del lavoro”, ha commentato Mazzetti.

La Carta metropolitana per la logistica etica è stata presentata ufficialmente il 27 gennaio 2022 con l’obiettivo di individuare i principi e i valori a cui il settore della logistica deve attenersi al livello metropolitano, al fine di rappresentare sia una fonte di reddito e di crescita economica, sia una fonte di benessere della collettività, di sviluppo sostenibile e dell’ambiente.

La Carta metropolitana per la logistica etica conta a oggi 22 imprese aderenti, che rappresentano circa 4.500 lavoratori a livello metropolitano:

Alisped Logistics

Camst

Consorzio Metra

Cooperativa Autotrasporti NCV Scarl

Due Torri

Ecornaturasì

Elleci Service Srl

Felsineo

FelsineoVeg Srl Società Benefit

Fercam Spa

Fiege Logistics Operations Srl

Grandi salumifici italiani

La Petroniana Srl

Logistica Granterre Srl

MA. Grendi dal 1828 Spa Società Benefit, Socio Unico

Movinlog Spa

OneExpress Italia Spa

Randstad Services Srl

Schenker

Susa

Torello

Unilog Group Spa