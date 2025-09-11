<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Novellara conferma ancora una volta la sua vivacità culturale e la capacità di proporre iniziative che uniscono arte, tradizione e socialità. Fino al 14 settembre 2025 Piazza Unità d’Italia e altri luoghi del paese ospiteranno “La Forma delle Idee – Artisti del Legno”, giunta quest’anno alla sua settima edizione.

L’iniziativa è ideata dallo scultore locale Silvano De Pietri col patrocinio di Comune, Proloco e Circolo ricreativo.

Oltre a De Pietri che donerà alla comunità una stele di legno in ricordo dell’artista novellarese Vivaldo Poli che sarà posata nel parco a lui dedicato, prenderanno parte alla manifestazione otto scultori di fama nazionale: Sara Andrich di Sedico (Belluno), Avio De Lorenzo di Costalta di Cadore (Belluno), Corrado Clerici di Forni di Sopra (Udine), Gianluigi Zeni di Feltre (Belluno), Silvano Ferretti (Val D’Aosta), Hermann Plozzer di Sauris (Udine), Andrea Gaspari di Cortina d’Ampezzo (Belluno) e Italo de Gol di Santa Giustina (Belluno). Agli sponsor che sostengono l’iniziativa (Famiglia Frignani, Emilbanca, Novellara immobiliare, Vimi Fasteners, Azienda Agricola Bartoli Fabio e Gabriele, Famiglia Storchi e Argo Tractors) ogni artista consegnerà la propria opera realizzata a tema.

L’evento offrirà al pubblico la possibilità di assistere dal vivo alla creazione delle opere e di partecipare a momenti di incontro, convivialità e intrattenimento musicale.

“La Forma delle Idee” si conferma come un appuntamento che valorizza la creatività, arricchendo la vita culturale di Novellara e rafforzando il senso di comunità attraverso momenti di partecipazione condivisa.

Il programma nel dettaglio:

Giovedì 11 settembre – Basse della Rocca

Arrivo degli artisti e inizio dei lavori di scultura.

Venerdì 12 settembre – Piazza Unità d'Italia

Dalle ore 8.00 alle 18.00: scultori all’opera.

Sabato 13 settembre – Piazza Unità d'Italia

Dalle ore 8.00 alle 18.00: scultori all’opera.

Domenica 14 settembre – Piazza Unità d'Italia

Dalle ore 9.00 alle 11.00: scultori all’opera.

Circolo Ricreativo Aperto Novellarese – Via Veneto

Ore 12.00: Premiazione degli scultori alla presenza del Sindaco di Novellara Simone Zarantonello, della Consigliera regionale e Presidente della Commissione Parità, Diritti e Cultura Elena Carletti e della critica d’arte Alessia Tortolo di Palmanova (Udine).

Ore 12.30: pranzo su prenotazione (€ 25) con menù completo dall’antipasto al dolce, bevande incluse, accompagnato dall’intrattenimento musicale di Chris e Mony.

Per il pranzo è necessaria la prenotazione ai seguenti recapiti:

Silvano 338.5340776 – Lucia 339.1757587 – Claudia 338.5238129.