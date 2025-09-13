Il 13 settembre 2025, su inc a r i co d e ll a Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Bomporto hanno ese g ui t o u na misura coercitiva d i custodia cautelare in carcere , emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di un uomo italiano di 4 1 a n n i . Il 13 settembre 2025, sua Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Bomporto hanno eseuina misura coercitiva dcustodia cautelare in carcereemessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di un uomo italiano di

L’i n d agat o è a ccu s a to dei r e at i di r a p i n a e co n c o r so i n rap in a aggrava t i d all’ u s o di armi. I fatti risalgono al 30 giugno 2025, quando l’uomo, armato con un coltello da cucina con lama lunga 15 c m, si introdusse in un supermercato di Bomporto.

Dopo aver minacciato una cassiera puntandole l’arma, la costrin s e a consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa, pari a 1.000 euro, per poi darsi alla fuga.

S uccess i v a me n t e , l’8 agosto 2025, l’indagato tornò nello stesso supermercato, questa volta agendo in concorso con un complice rimasto ig n o t o . I due si i mp ad ro n i r ono del denaro d i due registratori di cassa e di un blocchetto di monete del v a lo r e di 50 euro, dopo aver minacciato nuovamente la s t es s a cassiera . Du ran t e l a rap ina, l e i mp o se ro di rima n er e i m m o b il e e in silenzio mentre v en iv a p r elev a to i l denaro.

A l t e r m in e d e ll ’ a z ion e, l ’i nd a g ato si allontan ò a piedi insieme al complice che aveva svo l to il ru o l o di “ palo” .

Una t er z a ra p in a si ve r i fi c ò i l 5 set tembre 20 25, s e mpr e nel l o st esso su pe r mer ca to. An c he in questa occasione, l’uomo minacciò la medesima cassiera con u n co ltell o da ll a l a m a di circa 12 cm e si appropriò del denaro contenuto in u n a ca ss a, per u n valore di 1.000 euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della R e pubb li c a , h ann o p e rm e s so di r i c o s t ru ir e la dinamica dei fa t t i att rave r so l’analisi delle immagini della videosorveglianza del supermercato e dei possibili p ercors i di fuga n e lle z o ne limitrofe. Gli investigatori hanno identificato un uomo con caratteristiche fisiche s pec i f i ch e e d et t a gl i r e lat i v i a l vestiario e a g li accessori indossati al momento dei reati.

Le immagini hanno inoltre permesso di individuare un’autovettura s pesso p r e s e n t e n e ll e v i ci n a n ze de l lu o go de l le r ap ine, intestata a un s o ggetto che, tra m it e l’ analisi dei suoi profili social, mo s tr ava p a r ti c ol ar i identificativi come tatuaggi, ab b i g l i amento e accessori c orr i sp o n den t i a qu e l l i capt ati da ll e tele c a m e r e d ur a nte g l i eve nt i crimi n osi.