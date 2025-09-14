<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

nistSi trovava in una compagnia di escursionisti intenzionata ad arrivare ai Taburri nel comune di Fanano dove c’è un rifugio. La comitiva arrivata nel punto dove il crinale diventa più stretto, conosciuto con il nome Passo della Morte, in fila indiana ha iniziato a superare la strettoia quando la donna, una 48enne residente a Lucca, è scivolata per 150 metri nel canalone sottostante.

Erano circa le 13 quando gli amici di escursione hanno dato l’allarme. Sono stati inviati la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Momte Cimone, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e l’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello con a bordo un tecnico del CNSAS. Il mezzo aereo è arrivato in poco tempo in zona ma la scarsa visibilità e il forte vento non gli hanno consentito di raggiungere la paziente.

A quel punto l’equipaggio dell’elicottero è stato sbarcato più a valle, dove la squadra territoriale stava salendo. Insieme ai tecnici l’equipaggio del mezzo aereo ha quindi raggiunto l’infortunata, dopo un lungo e faticoso avvicinamento. Il medico anestesista dopo averla valutata le ha praticato l’analgesia per lenire il forte dolore. Immobilizzata sulla barella portantina, utilizzando anche un materasso a depressione, i tecnici hanno iniziato la calata della barella verso i Taburri.

La barella è stata calata utilizzando tecniche alpinistiche ed è stata molto impegnativa in quanto quasi tutta in discesa, proseguita fino ai Taburri dove era atterrato l’elicottero. Imbarcata la paziente è stata è stata trasferita all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità.