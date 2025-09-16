<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Giovedì 18 settembre il Lapidario del Museo Civico Medievale di Bologna ospiterà Heritage Game Farm: una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso i videogiochi, promossa dal Comune nell’ambito del progetto Bologna Game Farm e all’interno del percorso IncrediBOL! per lo sviluppo delle industrie culturali e creative.

Dalle 10 alle 17, la giornata di lavori si articola in due sessioni mattutine e una tavola rotonda pomeridiana che prevede approfondimenti dedicati agli applied games: con una panoramica a cura di IIDEA ed il racconto di alcuni case history nazionali alla presenza di professionisti e operatori specializzati del settore videoludico, con le esperienze del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, del videogioco Missione Magna Grecia e del progetto IVIPRO.

In apertura i saluti istituzionali di Comune e Città metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, a seguire i panel di discussione con il management di Bologna Game Farm e con le Case delle Tecnologie Emergenti in Italia (Bologna, Pesaro e Matera), dando la possibilità ai presenti di conoscere da vicino anche i sei videogiochi vincitori della quinta edizione di Bologna Game Farm, interamente dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, materiale e immateriale. Ruotano intorno a tradizione liutaria, arte oratoria, storie di folklore, Val Camonica, Divina Commedia ed eccidio di Cefalonia i sei progetti vincitori, che dalla Lombardia alla Sicilia, passando per l’Emilia-Romagna e la Sardegna, attraversano l’Italia.

Questi i nomi dei giochi e dei team:

Beatrix, di Tambù Srl (Milano)

Hyperarousal, di AION Interactive Srl (Milano)

Super Sofia, di Mash & Co Srl (Taormina)

Rome: city of cards, di Open Lab Srl (Firenze)

Stray Company: the long road of Acqui survivors, di BM Interactive di Marco Bianchi (Cagliari)

Thrill Seeker, di Audiozone Studios Srls (Piacenza)

La giornata, che prevede anche la presentazione del videogioco NO SIGNAL – Marconi the game, prodotto dal Comune in occasione del 150 anniversario marconiano, si concluderà con la presentazione e la prova del videogame WunderBO – che promuove la città di Bologna e i suoi musei – durante una visita guidata alle sale del Museo Civico Medievale accompagnati dai professionisti che hanno realizzato il videogame.

Il programma completo della giornata è disponibile sul sito di Bologna Game Farm

HERITAGE GAME FARM è ideato e organizzato dal Comune nell’ambito del progetto Bologna Game Farm, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale. L’iniziativa si inserisce – insieme al bando 2025 esteso per il secondo anno agli studi di tutta Italia – nella cornice più ampia del progetto nazionale “Casa delle Tecnologie Emergenti” promosso dal MIMIT, che raggruppa le CTE di Bologna, Matera e Pesaro, dando seguito alla strategia di rafforzamento dell’ecosistema pubblico per supportare la nascita di una nuova imprenditorialità a forte impatto innovativo.

Bologna Game Farm è l’acceleratore per il settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, un’iniziativa realizzata con ART-ER nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA, Italian Interactive Digital Entertainment Association.

Le prime cinque edizioni hanno selezionato con successo 26 team di sviluppo composti da imprese e liberi professionisti, di cui 15 provenienti dall’Emilia-Romagna e 11 da tutto il territorio nazionale. Tra questi, tre realtà hanno già firmato un accordo di publishing, un gioco è stato rilasciato sul mercato in autopubblicazione e gli altri stanno proseguendo con lo sviluppo sempre in ottica di autopubblicazione.

Bologna Game Farm, con il coordinamento del Comune di Bologna, il cofinanziamento e il lavoro sinergico con la regione Emilia-Romagna, continua a supportare il settore degli sviluppatori di videogiochi, consolidandosi come concreta opportunità professionale in ambito culturale e creativo.

Per maggiori informazioni relative a Bologna Game Farm:

bolognagamefarm.com

info@bolognagamefarm.com

Potete seguire Bologna Game Farm anche su Facebook e Instagram