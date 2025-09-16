Cambiano le modalità di pulizia della strada per due delle vie più trafficate ed oggetto di parcheggi del centro cittadino.
A partire da giovedì prossimo, 18 settembre, viale XX Settembre e viale Della Pace (da via S.Prospero verso il centro) saranno oggetto di pulizia a lati alternati.
Dalle ore 14 alle ore 17 di giovedì 18 il lato sinistro di entrambe le strade sarà oggetto di pulizia, quindi sarà in vigore il divieto di sosta.
Il giovedì seguente, 25 settembre, oggetto di pulizia e di divieto di sosta, sempre dalle 14 alle 17, sarà invece il lato destro di entrambe le strade.
La cadenza sarà ripetuta nelle settimane e nei mesi seguenti.
Una sperimentazione che consentirà un lato libero da auto parcheggiate per una pulizia più approfondita e, contestualmente, la possibilità di trovare parcheggio sul lato opposto della strada.