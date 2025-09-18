<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Pozza in Piazza: sabato 20 e domenica 21 settembre due giorni di festa in Piazza Toscanini a Pozza di Maranello proposti dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con il Comune di Maranello. Due giornate ricche di eventi, tra musica, animazioni, spettacoli e buon cibo, per una festa della comunità di Pozza.

Si parte sabato 20 alle 18, con negozi aperti, stand gastronomici, mercatino arte e ingegno, area gioco bimbi (gonfiabili), esposizione di moto di ieri e di oggi, l’arrivo del giro in moto “Tour dei Pa(z)si” a cura di Motoclub Maranello, animazione Baby dance con Fanny Animazione e in serata lo spettacolo di danza aerea con Marika e Giulia, campionesse del mondo della loro categoria, a cura di Nova. Domenica 21 settembre il programma della festa prende il via alle ore 10, con negozi aperti, stand gastronomici, mercatino arte e ingegno, area gioco bimbi (gonfiabili), esposizione di auto, partite di calcio, trucca bimbi con Have Fun Animation e lo spettacolo School of Rock con Moon Beams e The Innocent. In chiusura in serata il concerto FestivalMar (Made in Maranello): nato e creato a Maranello, vede artisti professionisti, amici e talenti locali insieme sullo stesso palco per uno spettacolo speciale. Sul palco Matteo Camurati chitarra, Alessandra Fogliani tastiere, Andrea Baldi batteria, Damiano Solitario basso, e le voci di Luana Camatti, Alessandro Ciamaroni, Alessandro “Delfo” Ferrari e Fabio Azzali, per una serata di musica, emozioni e comunità.