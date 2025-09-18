<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

In relazione alla notizia da noi pubblicata, Sorgenia precisa quanto segue

“La parte centrale di un cumulo di biomasse erbacee si è incendiata ieri sera all’interno della centrale a biomasse di Finale Emilia (Modena). L’incendio è stato rilevato alle 19,30 e sono state attivate immediatamente le procedure di messa in sicurezza con il confinamento dell’area e l’intervento dei servizi antincendio preposti, supportati successivamente da Vigili del Fuoco.

Alle 22 l’incendio era sotto controllo, con presidio continuo del cumulo interessato. Attualmente si stanno effettuando le procedure previste dal protocollo con la separazione delle parti coinvolte dal resto del cumulo. Arpa Emilia-Romagna e ASL intervenute sul posto, anche con l’ausilio di rilevatori ambientali, non hanno riscontrato criticità”.