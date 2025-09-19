<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

In considerazione dell’elevato numero di visitatori atteso in avvicinamento al Quartiere Fieristico di Bologna che ospiterà, da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, la 42esima edizione della manifestazione fieristica “Cersaie”, in accordo con gli Enti locali verrà disposta la chiusura, nelle stesse giornate, con orario 8:30-10:30 e 17:00-19:00, la chiusura, sulla Tangenziale di Bologna dello svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 8 bis viale Europa o lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.

USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI

Per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 settembre, con orario 22:00-5:00, chi percorre la Tangenziale di Bologna da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria, si potrà rientrare dallo stesso svincolo 10 e riprendere il proprio itinerario in direzione Casalecchio/A1.