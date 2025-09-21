<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Aumento della nuvolosità con precipitazioni che dal settore occidentale tenderanno ad interessare l’intera regione. Piogge, anche a carattere temporalesco, temporaneamente intense, in particolare sulla pianura occidentale e lungo i rilievi centro-occidentali. Generale attenuazione serale.

Temperature minime in lieve aumento, comprese tra 16 e 20 gradi; massime in diminuzione piuttosto sensibile sul settore centro-occidentale con valori tra 24 e 25 gradi, sul settore orientale intorno a 25/29 gradi. Venti moderati con rinforzi anche consistenti da sud-ovest lungo i rilievi; deboli/moderati da sud-est sul settore costiero e dai quadranti orientali sulle pianure interne. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso nel pomeriggio. Attenuazione in serata.

(Arpae)