Momenti di paura per un 60enne di San Pietro in Casale che nella mattinata di oggi, mentre era in cerca di funghi nella borgata di Casa Pacchioni a Granaglione, è scivolato lungo un canalone riportando diversi traumi. Nonostante fosse solo, l’uomo è riuscito a dare l’allarme.

Erano da poco passate le 11:00 quando la Centrale Operativa Emilia Est ha inviato l’ambulanza di Porretta, il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Corno alle Scale e l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. L’uomo è stato raggiunto in breve tempo dall’elisoccorso che ha sbarcato il personale con verricello. Dopo valutazione da parte del medico anestesista, il paziente è stato stabilizzato e immobilizzato sulla barella. Nel frattempo i tecnici territoriali hanno

provveduto a spostare la barella in una zona che consentisse il recupero con il verricello.

L’area è caratterizza da vegetazione ad alto fusto. Lo spostamento è stato fatto con modalità alpinistiche, con la tecnica del contrappeso. Una volta recuperato il fungaiolo è stato trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.