“Se i tempi non chiedono la tua parte migliore inventa altri tempi”. È la frase scelta dalla Regione Emilia-Romagna per ricordare Stefano Benni.

Da oggi, martedì 24 settembre, nelle vetrate d’ingresso della sede di viale Aldo Moro 52 a Bologna, la frase accoglierà i dipendenti della Regione, oltre a visitatrici e visitatori, con una vetrofania dedicata al grande scrittore bolognese recentemente scomparso, accompagnata dal disegno dell’illustratrice dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta, Agata Matteucci.

Un omaggio sincero, che rende riconoscenza a Benni per aver regalato a intere generazioni personaggi e mondi capaci di far pensare. E di emozionarsi.

“La scomparsa di Stefano Benni ha lasciato un grande vuoto nella comunità dell’intera Emilia-Romagna- affermano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni-. Avevamo bisogno subito di rappresentare con un gesto concreto l’amore che schiere di lettrici e lettori hanno per i suoi libri, i racconti, le poesie e il complesso, ma quanto mai attuale, affresco della nostra società, con le sue luci e ombre, raccontato sempre con sorprendente ironia. Ogni pagina, ogni frase che ci lasciato nei suoi scritti, dovrebbe essere presa per tappezzare di messaggi di verità le nostre città e i nostri paesi. Il modo migliore per riempire quel vuoto, come ha detto il figlio Niclas, è continuare a leggere Benni. Così ci auguriamo, e auguriamo a tutte e tutti, di riuscire ad inventare altri tempi per mostrare la nostra parte migliore”.