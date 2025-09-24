<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La sera del 22 settembre alla Centrale Radio Operativa della Polizia Locale è arrivata la telefonata di una madre da fuori regione che chiedeva aiuto perché sua figlia, residente a Bologna, in uno sfogo telefonico con il padre aveva appena minacciato il suicidio.

La madre ha comunicato alla Centrale i dati della figlia e, su richiesta del Capo Turno in centrale, l’indirizzo della sua abitazione, diverso da quello registrato all’anagrafe del Comune di Bologna.

Sul posto è stata immediatamente inviata una pattuglia che, grazie a una foto della ragazza, è riuscita a individuarla in strada. Tra la ragazza e gli agenti si è instaurato subito un rapporto di fiducia: la ragazza ha accettato di salire sull’auto di servizio e, parlando con loro, gradualmente si è calmata.

Nel frattempo è stato avvisato il 118 che, scortato dalla pattuglia, ha trasportato la ragazza al pronto soccorso per valutarne lo stato di salute.