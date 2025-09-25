<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere S.p.A., società quotata sul segmento Professional del mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato, in data odierna, la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata.

Risultati consolidati IH2025

Il Gruppo BolognaFiere chiude il primo semestre 2025 con risultati in decisa crescita,

confermando la solidità del percorso di sviluppo intrapreso e la capacità di affermarsi tra i

principali player fieristici europei.

I ricavi consolidati raggiungono i 193,1 milioni di euro, in aumento del 26% rispetto ai 153,1 milioni del primo semestre 2024. L’EBITDA si attesta a 51 milioni di euro (26% dei ricavi), in crescita del 42%, mentre l’EBIT sale a 40,8 milioni di euro (+74%). L’utile netto raddoppia, passando da 12,5 milioni a 25,9 milioni di euro.

La crescita è stata sostenuta da:

• il calendario fieristico, con manifestazioni di punta come Cosmoprof Worldwide Bologna

(255.000 operatori da 150 Paesi, +12,4% nuovi lead) e Zoomark (+23% espositori, +32%

superficie espositiva, visitatori da oltre 120 Paesi);

• i buoni risultati di eventi come Marca by BolognaFiere, Fiera del Libro per Ragazzi e

MECSPE;

• l’espansione del business allestimenti & architecture, che nel semestre ha generato 66,9

milioni di euro di ricavi (+20%), con Henoto S.p.A. che ha realizzato 560.000 mq di

allestimenti in oltre 170 eventi in Italia e all’estero;

• la gestione venue, con circa 30 manifestazioni ospitate, organizzate da terzi e 38 congressi presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi.

Sul fronte finanziario, il Gruppo registra una riduzione dell’indebitamento, con una posizione finanziaria netta monetaria pari a 63,2 milioni di euro, in miglioramento di quasi 5 milioni rispetto a fine 2024. Il patrimonio netto sale a 267,6 milioni di euro, in aumento di 24,4 milioni.

Tra i fatti di rilievo del semestre si evidenziano:

• l’acquisizione del 51% di Fratelli Graziano S.r.l., che rafforza l’area allestimenti;

• la delibera per la costruzione del nuovo padiglione polifunzionale nel quartiere fieristico

di Bologna, con un’arena da 10.500 spettatori, la cui consegna è prevista entro fine 2026.

Il Presidente del Gruppo BolognaFiere ha espresso la propria soddisfazione: “Questi risultati

testimoniano la capacità del nostro Gruppo di crescere in maniera sostenibile e di rafforzare il proprio ruolo internazionale. Abbiamo saputo valorizzare manifestazioni storiche, investire su nuovi progetti e consolidare il business degli allestimenti. Il nuovo padiglione polifunzionale rappresenta un ulteriore tassello della nostra visione: un quartiere fieristico sempre più competitivo e al servizio di imprese, territori e comunità”.

Antonio Bruzzone, Amministratore Delegato del Gruppo BolognaFiere, ha aggiunto:

“Il primo semestre 2025 evidenzia performance di assoluto rilievo: ricavi in forte crescita, utile più che raddoppiato e una solida generazione di cassa che ci consente di ridurre l’indebitamento. Continueremo ad investire in innovazione e infrastrutture e per rafforzare, la nostra vocazione internazionale”.

Eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre

In data 9 settembre 2025, la controllata BolognaFiere USA Corporation ha acquisito una

partecipazione pari al 30% del capitale sociale di United Experience Llc, società statunitense promotrice del format fieristico internazionale Wines Experience. L’operazione si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo del Gruppo, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nel settore vinicolo a livello globale.

Wines Experience si configura come una piattaforma professionale ad alto contenuto strategico, finalizzata a favorire l’incontro tra i principali operatori del settore – produttori, importatori, distributori, buyer Ho.Re.Ca., sommelier, media ed esperti – attraverso eventi B2B di elevata qualità, arricchiti da masterclass, seminari e momenti di approfondimento sui trend di mercato e sulle opportunità di crescita internazionale.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel primo semestre 2025, il Gruppo BolognaFiere ha continuato a registrare risultati positivi in termini di marginalità industriali e performance finanziarie, grazie a un contesto economico in miglioramento, nonostante gli elementi di incertezza legati all’evoluzione dei conflitti internazionali in corso.

In questo contesto, il Gruppo BolognaFiere continuerà a perseguire l’obiettivo di consolidamento del ruolo di leadership nel settore, sostenuto dai segnali positivi del mercato fieristico e degli eventi, così come dai riscontri favorevoli ottenuti dalle iniziative di rafforzamento e sviluppo già intraprese.

Ulteriori delibere del Consiglio di Amministrazione

Nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dell’ordinario

processo di pianificazione e controllo, ha approvato l’aggiornamento del Business plan, che

recepisce l’iniziativa volta alla realizzazione del nuovo padiglione polifunzionale e le previsioni più aggiornate sulle prospettive economico–finanziarie del Gruppo BolognaFiere per il periodo 2025–2030.

L’aggiornamento del Business plan è stato formulato in continuità con le linee guida strategiche del Piano industriale già approvato, recependo al tempo stesso lo stato dell’arte del business, l’evoluzione delle iniziative in corso e la dinamica degli elementi esogeni.

Il nuovo Business plan conferma la propensione alla crescita del Gruppo e l’obiettivo di

progressivo incremento delle marginalità.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì il progetto di fusione per

incorporazione di ModenaFiere S.r.l. in BolognaFiere S.p.A.