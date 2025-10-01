<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sabato 4 ottobre sono in programma due manifestazioni ciclistiche, il 108° Giro dell’Emilia Maschile Internazionale Professionisti e il 13° Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite con partenza da Mirandola e arrivo a San Luca a Bologna attraversando il territorio della città metropolitana di Bologna.

Per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti al traffico in città e nel territorio metropolitano legati allo svolgimento delle due competizioni.

Nel territorio metropolitano

La manifestazione ciclistica per professionisti “108° Giro dell’Emilia”, una classica che percorre da oltre 100 anni le strade emiliane, interesserà i territori dei comuni di Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Anzola dell’Emila, Valsamoggia, Zola Predosa, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Monzuno, Pianoro, San lazzaro di Savena per dirigersi infine verso Bologna.

In particolare interesserà indicativamente tra le 12.30 e le 16.30 le strade provinciali:

16 Via Lunga, 255 Di San Matteo della Decima, 2 Delle Budrie, 75 Monte Maggiore, 26 Valle del Lavino, 74 Mongardino, 325 Val di Setta e Val di Bisenzio, 59 Monzuno, Fondovalle Savena, 36 Val di Zena, 65 Var Futa” (nodo di Rastignano Lotto 1)

La manifestazione Ciclistica Internazionale Donne Elite: “Giro dell’Emilia – BPER Banca” passeranno per Palata Pepoli-Crevalcore, Cento (FE), Pieve di Cento, Castello d’Argile, Funo di Argelato, Granarolo dell’Emilia, Castenaso, San Lazzaro di Savena per dirigersi infine verso Bologna.

In particolare percorrerà indicativamente tra le 10 e le 13.30 le seguenti strade provinciali:

9 Crevalcore-Galeazza, 10 Via Bevilacqua, 42 Centese, 18 Padullese, 28 Croce dell’Idice

A Bologna

Dalle ore 12.30 alle ore 16 del giorno 4 ottobre chiusura al transito veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei corridori e degli addetti all’organizzazione nelle seguenti strade:

Competizione maschile

via Toscana, via Murri, piazza di Porta Santo Stefano, viale Gozzadini, viale Panzacchi, viale Aldini, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via di San Luca e inizio di un circuito che si ripeterà quattro volte sul seguente percorso: via di Monte Albano, via di Casaglia, via Saragozza, via di San Luca e arrivo in prossimità dell’inizio di via di Monte Albano.

Competizione femminile

via Toscana, via Murri, piazza di Porta Santo Stefano, viale Gozzadini, viale Panzacchi, viale Aldini, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via di San Luca e inizio di un circuito che si ripeterà due volte sul seguente percorso: via di Monte Albano, via di Casaglia, via Saragozza, via di San Luca e arrivo in prossimità dell’inizio di via di Monte Albano.

Anche le strade che confluiscono nelle vie sopra indicate saranno interessate alla chiusura.

Dalle 14 del 3 ottobre alle 19 del 4 ottobre

Via San Luca, divieto di transito veicolare, eccetto residenti nel senso di marcia in cui muove la manifestazione

Via di Casaglia , in direzione di via Saragozza, direzione obbligatoria a destra all’incrocio con via Saragozza

, in direzione di via Saragozza, direzione obbligatoria a destra all’incrocio con via Saragozza Via Saragozza , da via Casaglia a Piazza di Porta Saragozza, sospensione temporanea corsia preferenziale bus

, da via Casaglia a Piazza di Porta Saragozza, sospensione temporanea corsia preferenziale bus Via Sabbiuno, via Cavaioni, via Monte Albano, via Casaglia, via Saragozza, da via Casaglia all’Arco del Meloncello, divieto di transito veicolare eccetto residenti nel senso di marcia in cui muove la manifestazione

Dalle 7 alle 20 del 4 ottobre

Via di San Luca , divieto di sosta con rimozione forzata

, divieto di sosta con rimozione forzata Via Monte Albano , dal civico 1 al civico 7, divieto di sosta con rimozione forzata

, dal civico 1 al civico 7, divieto di sosta con rimozione forzata Largo Nasalli Rocca , divieto di sosta con rimozione forzata

, divieto di sosta con rimozione forzata Via Monte Albano, parcheggio all’altezza del civico 7, divieto di sosta con rimozione forzata

Dalle 14 del 3 ottobre alle 19 del 4 ottobre

Via de Coubertin , da via Andrea Costa a via Curiel, divieto di sosta con rimozione forzata

, da via Andrea Costa a via Curiel, divieto di sosta con rimozione forzata Via de Coubertin , da via Andrea Costa a via Curiel, divieto di transito veicolare eccetto accedenti a proprietà private

, da via Andrea Costa a via Curiel, divieto di transito veicolare eccetto accedenti a proprietà private Via Saragozza, da via Casaglia a via De Coubertin, divieto di fermata

Le deviazioni delle linee bus sono disponibili sul sito di Tper a questo link https://www.tper.it