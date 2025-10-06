<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato una 39enne italiana, residente a Bologna, disoccupata con precedenti di polizia, accusata di lesioni cagionate a personale sanitario. È successo presso il “Triage infermieristico” del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Bologna, quando un’operatrice socio sanitaria ha premuto il pulsante di “Allarme rosso”, dato che una paziente, a causa dei giramenti di testa verosimilmente provocati dall’assunzione di alcolici, si era recata presso la struttura sanitaria.

Ricevuto l’allarme della OSS, un addetto alla sicurezza è intervenuto, venendo a sua volta aggredito e allertando i Carabinieri. Questi ultimi, non senza difficoltà, sono riusciti a mettere in sicurezza la paziente, successivamente arrestata. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa della convalida e del processo disposto con rito direttissimo.