<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Pochi giorni fa, un cittadino tunisino 21enne, è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato per il reato di danneggiamento aggravato. Il giovane, accompagnato presso gli Uffici della Questura al fine di accertare la sua posizione sul territorio nazionale in quanto sprovvisto di documenti, al momento del rilascio, senza alcuna motivazione, si è diretto in Piazza Galileo Galilei alla ricerca di un oggetto atto ad offendere.

Dopo un primo tentativo di prelevare la sella di una bicicletta assicurata negli appositi stalli della Piazza, il tunisino è riuscito nel suo intento prelevando la sella ad una seconda bicicletta parcheggiata. Una volta preso l’oggetto, è tornato verso la Questura e ha colpito violentemente un‘autovettura civetta della Polizia, che aveva al suo interno dispositivi di riconoscimento dell’Amministrazione quali dispositivo di segnalazione manuale e luminoso, infrangendo il finestrino e danneggiandola.

Gli Agenti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico hanno immediatamente fermato il giovane tunisino e lo hanno arrestato per il danneggiamento; il ragazzo è stato, anche, denunciato per il reato di furto aggravato.