<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Da domani, mercoledì 8 ottobre, prenderà il via il cantiere per ultimare i lavori in via delle Lastre zona monte, franata nel 2023 durante gli eventi alluvionali. Questo intervento fa seguito a quello dello scorso marzo quando iniziarono i lavori di ripristino dei danni e finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nello specifico, si tratta del consolidamento delle porzioni di scarpata danneggiate dal dissesto tramite la posa di un geocomposito accoppiato a rete metallica a doppia torsione, accompagnato da un riordino delle acque superficiali in modo da impedire che possano convergere in modo disordinato lungo la carreggiata della strada a valle.

L’intervento avrà un basso impatto sulla viabilità, che sarà modificata a partire da mercoledì 15 ottobre con un restringimento della carreggiata stradale e il mantenimento di una corsia per il transito veicolare con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo.

Con questo intervento, se ne completa un altro di quelli finanziati dal Commissario Straordinario a seguito dell’alluvione del 2023.