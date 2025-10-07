<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Poco prima delle 3:00, sulla A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze, chiuso nella serata di ieri per un incidente al km 12,4, in galleria all’altezza di Castiglione dei Pepoli, dove un autobus ha preso fuoco. Controllate dai sanitari inviati sul posto dal 118 le condizioni di una quindicina di ragazzi tra i 17 ed i 19 anni che viaggiavano sul mezzo, quattro dei quali sono stati trasportati al Sant’Orsola avendo riportato lievi ferite.