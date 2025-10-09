<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato una coppia di italiani, lei 47enne, lui 51enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un servizio anti droga che i Carabinieri stavano effettuando in zona Saragozza, con particolare attenzione a un appartamento condominiale, da cui proveniva un odore forte, simile a quello prodotto dalle sostanze stupefacenti.

Alla vista del 51enne che stava tornando a casa, i Carabinieri si sono qualificati e dopo averlo informato della situazione, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, alla presenza della moglie 47enne che si trovava all’interno, unitamente a un 42enne bolognese. Le operazioni di ricerca sono terminate col ritrovamento di 49 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana e due bilancini di precisione, appartenenti ai due coniugi che sono stati arrestati. Nei confronti del 42enne, invece, rimasto a piede libero, è scattata una segnalazione alla Prefettura di Bologna perché deteneva una decina di grammi di hashish.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna i presunti responsabili arrestati dai Carabinieri, saranno processati con giudizio direttissimo.