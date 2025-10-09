<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sabato 11 ottobre 2025 in Salaborsa – Auditorium Biagi si svolgerà il convegno “Moltiplicare mondi – Tanti, possibili, accessibili: i libri per il diritto alla lettura”.

Un’intera giornata dedicata ai libri accessibili e alla lettura per tutte e tutti, promossa dal Centro Documentazione Handicap Aps e dalla cooperativa sociale Accaparlante in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna.

Il convegno, che si rivolge a insegnanti, bibliotecarie e bibliotecari, librai e libraie, persone che operano nel campo dell’educazione, del sociale e della cultura o semplicemente interessate al tema, desidera essere un momento di incontro e approfondimento sui libri accessibili, quei libri, cioè, nati per rispondere a bisogni specifici che oggi sono entrati a pieno titolo nel mondo dell’editoria, specie per l’infanzia, vere e proprie opere-progetto sempre più diversificate e di qualità, che continuano a generare un interesse e una domanda crescenti.

Se ogni libro può essere infatti un mondo che ci porta dentro altre vite possibili, i libri accessibili sono strade che moltiplicano l’accesso alle storie e alle informazioni per permettere a tutte le persone di godere dell’esperienza non sostituibile dell’incontro con i libri.

Dopo i saluti iniziali di Veronica Ceruti, direttrice Settore Biblioteche e Welfare culturale, Giovanna Di Pasquale, cooperativa Accaparlante – CDH, Claudio Leombroni, responsabile Area Biblioteche e Archivi – Regione Emilia-Romagna, Elvira Zaccagnino, direttrice Edizioni la meridiana, con la conduzione di Valeria Alpi, giornalista, il convegno avrà due momenti di condivisione distinti, in cui, la mattina, saranno privilegiati workshop e laboratori pratici, seguiti, nel pomeriggio, da una riflessione teorica in plenaria e da un incontro aperto alla cittadinanza: Di libri, di vite e altre possibilità con la scrittrice e attivista culturale Espérance Hakuzwimana.

Tra gli altri ospiti e conduttori dei laboratori alcuni dei massimi esperti del settore: Luca Cenci, Elena Corniglia, Fabio Fornasari, Tullia Gianoncelli, Teresa Righetti, Elisa Rossoni, Elvira Zaccagnino.

Durante la plenaria, con un intervento di Antonio Ciccarone, responsabile di Biblioteca Salaborsa e delle biblioteche di Pubblica Lettura, verrà raccontato e restituito pubblicamente il progetto Biblioteche per la città, biblioteche per tutti, promosso dal Comune di Bologna e vincitore del bando Lettura per tutti 2023 del Cepell – Centro per il libro e la lettura, da cui è stato finanziato.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con una rete di soggetti – Accaparlante cooperativa sociale, Centro documentazione Handicap Aps, Associazione Bibli-Os’ODV, Associazione Italiana Assistenza Spastici, Fondazione Gualandi a favore dei sordi, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza, Kilowatt società cooperativa – tutti aderenti al Patto per la lettura di Bologna.

La sottotitolazione e il respeaking della plenaria e dell’incontro aperto sono a cura di FIADDA Emilia-Romagna e saranno presenti anche due interpreti LIS. Al convegno, all’ingresso di Salaborsa, sarà presente anche il Bookshop di libri accessibili a cura di Libreria Ubik Irnerio.

I posti per i workshop sono attualmente esauriti, mentre è possibile partecipare all’incontro aperto Di libri, di vite e altre possibilità con la scrittrice e attivista culturale Espérance Hakuzwimana, che avrà luogo sabato dalle ore 17.30.

“Moltiplicare mondi” è realizzato nell’ambito delle attività previste dalla convenzione ex art. 6 comma 3 L.R. 18/2000 tra CDH e Regione Emilia-Romagna per l’ampliamento dell’organizzazione bibliotecaria e archivistica per il biennio 2024-2026.

In partnership con Edizioni la meridiana, Zorba cooperativa sociale, all’interno delle iniziative previste dal progetto Lettori alla Pari.

Programma dettagliato della giornata: https://storieaccessibili.it/news/save-the-date-moltiplicare-mondi-l11-ottobre-alla-biblioteca-salaborsa-di-bologna