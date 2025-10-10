<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Questa mattina, a Bologna, le donne e gli uomini dell’Esercito Italiano hanno reso omaggio alla memoria di San Giovanni XXIII Papa partecipando alla funziona religiosa celebrata nella Basilica di San Martino Maggiore.



La santa messa, officiata da Monsignor Giovanni Silvagni, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Bologna, e organizzata dal Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”, ha visto la partecipazione di una rappresentanza di tutti i reparti dell’Esercito situati nella Città Metropolitana di Bologna, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma del presidio e del personale in quiescenza. Erano inoltre presenti autorità civili e militari a conferma del legame creatosi tra Esercito Italiano e la città.



San Giovanni XXIII Papa è considerato una figura significativa per l’Esercito in quanto, durante la sua lunga esperienza militare, a premessa e durante la Grande Guerra, ha ricalcato i valori cui gli uomini e le donne della Forza Armata si ispirano.



Il Colonnello Francesco Randacio, Comandante Militare Esercito “Emilia-Romagna”, dopo aver rivolto parole di riconoscenza a Monsignor Giovanni Silvagni e ai cappellani militari officianti, nel suo intervento ha richiamato la virtù del coraggio e dell’umiltà, proprie del Santo Patrono, perché possano essere patrimonio di tutti i militari per compiere fino in fondo il proprio dovere di soldato ed essere ogni giorno al servizio della Patria per il bene della collettività.

FONTE: Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”